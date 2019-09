Besucherrückgang auf der Dornbirner Herbstmesse

70.000 Besucher kamen heuer zur Dornbirner Messe. Letztes Jahr waren es noch 75.000 Besucher. Ein Hauptschuldiger für den Rückgang an den fünf Tagen ist rasch gefunden.

Die 71. Herbstmesse präsentierte sich in den vergangenen 5 Tagen unter dem Motto: „Wetten, i triff di?“. Laut der Hochrechnung der Veranstalter durfte die 71. Herbstmesse in Dornbirn rund 70.000 Besucher begrüßen. Das sind 5.000 Besucher weniger als auf der Herbstmesse 2018. Projektleiterin Marietta Fuchs ist angesichts des schlechten Wetters heuer trotzdem zufrieden mit der Besucherzahl, zumal die Besucher pro Messebesuchstag 130 Euro ausgaben.

500 Aussteller

Insgesamt präsentierten auf der Messe 2019 rund 500 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen. Die sieben Themenschwerpunkte in insgesamt 15 Messehallen waren bunt durchmischt: Die Ausstellervielfalt bot von Einrichten über Gesundheit bis hin zu Ernährungsthemen alles was dem Lebensstil der heutigen Gesellschaft entspricht. Mit dem Familien-Kultur-Festival und der Kuchenwerkstatt wurden weitere Themenschwerpunkte gesetzt.

"Die Herbstmesse verdeutlichte erneut die Wichtigkeit des Standorts als Wirtschaftsfaktor und Treffpunkt in Vorarlberg, an dem sowohl Jung als auch Alt zusammenkommt und sich an einem Ort der Begegnung austauscht, trifft und Geschäfte abschließt."