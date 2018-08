Besucherrekord bei AniWest 2018

Westösterreichs größte Anime- und Mangaconvention war Treffpunkt für Japan- und Gamingfans.

Bregenz. Ein verrücktes Bild: Vor und in der Sacré Coeur Riedenburg waren Frauen in Kriegerinnen- oder „Maid“-Kostüme geschlüpft, Männer als Ninjas oder Comicfiguren verkleidet und Kinder trugen mit ihren Gewändern rund um Monkey D. Ruffy, Sailor Moon und Co. ebenfalls zur perfekten japanischen Atmosphäre bei. Selbst die Schwestern Beatrice Bödiker sowie Oberin Christl Öhlinger staunten nicht schlecht als Schulwart Wolfgang Giesinger ihnen die neu gestalteten Räumlichkeiten der AniWest im Schulzentrum des Klosters zeigte. „Ich war selbst positiv überrascht“, erklärt Giesinger. „Das ist die größte externe Veranstaltung dieser Schule – und alle Organisationsmitglieder vom VAMC sowie die Gäste strahlen eine äußerst positive Stimmung aus.“ Zum zwölften Mal organisiert Alexander Wulst, Obmann der Vorarlberger Anime- und Manga Community, das Event in Vorarlberg. Heuer wurde vieles neu konzipiert verrät der Rankweiler: „Die Workshops wurden erweitert, es gab mehr Wettbewerbe und Händlerstände wurden ebenfalls aufgestockt“, so Wulst. Als Ehrengäste wurden heuer professionelle Cosplayer (ein japanischer Verkleidungstrend) Marlies Seifert und Daniela Buchner (Knight Cosplay) geladen. Insgesamt folgten 627 Besucher der Einladung. „Ein neuer Besucherrekord“, freut sich Gabriele Hutterer-Wulst, Vizeobfrau.