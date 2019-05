Besucher Service: Mit Gratis-Shuttle ins Götzner Meeting

Der Veranstalter vom Götzner Leichtathletikmeeting stellt wieder den bewährten Gratis-Shuttle ins Möslestadion für die Besucher zur Verfügung.

Gratis-Service für die Besucher: NEU: Haltestellen bei den Firmen GRASS und DORFELEKTRIKER an der Lastenstraße Götzis.

Auf Grund der neuen Parkplatz-Situation am Meeting-Wochenende – eine Zufahrt zum „Mösle“-Stadion ist nur noch mit Parkkarte möglich – wird vom Veranstalter des Hypomeeting Götzis/Vorarlberg in Zusammenarbeit mit dem Partner im Bereich Athleten-Transporte – der Fa. Herburger Reisen, Dornbirn wieder der bewährte GRATIS-SHUTTLE ins Mösle-Stadion nach Götzis angeboten. Der Shuttle wird die Meeting-Besucher jeweils im 20 Minuten-Takt bzw. je nach Bedarf vom Schnabelholz in Altach ins Stadion nach Götzis bringen.