Bestnoten für Nenzing als Schulstandort

Marktgemeinde plant Investitionen im Gesamtausmaß von über 20 Millionen Euro

In der Schullandschaft in Nenzing-Dorf stehen große Investitionen an. Neben der geplanten Sanierung der örtlichen Volksschule – die „VN-Heimat“ berichtete ausführlich“ – wird auch die Mittelschule und Sportmittelschule in den kommenden Jahren umfangreich saniert. Nachdem die Gemeindevertretung bereits im Juni 2017 einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst hatte, stand das Thema bei der jüngsten GV-Sitzung erneut auf der Tagesordnung. Der Grund dafür ist ein weitsichtiger: Die Gemeinde möchte das Mittelschul-Gebäude möglichst für alle künftigen Entwicklungen offen halten. Anstelle der bislang 14 geplanten Schulklassen soll die Möglichkeit für 16 Schulklassen offen gehalten werden. „Ob und bis wann tatsächlich ein Bedarf für 16 Klassen besteht, kann längerfristig nicht seriös eingeschätzt werden. So halten wir uns aber die Möglichkeit offen“, erläutert Bürgermeister Florian Kasseroler. Mit der Planung beauftragt wurde der Nenzinger Architekt Michael Achammer, in die Konzeption mit eingebunden wurden die an der Schule tätigen Pädagoginnen und Pädagogen. „Das Gebäude soll den neuesten Anforderungen der Pädagogik entsprechen“, so Florian Kasseroler. So werden in den Klassen beispielsweise sogenannte „Clevertouch-Bildschirme“ die bisherigen Schultafeln ersetzen.