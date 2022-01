Bestleistung von Brajkovic bei "Hunderter" für Davidson

Luka Brajkovic hat am Dienstag sein Jubiläum bei Davidson Basketball in der US-amerikanischen Collegeliga NCAA standesgemäß begangen.

Beim 100. Einsatz im Dress der Wildcats erzielte der 22-jährige Feldkircher mit 25 Punkten eine persönliche Bestleistung. Zudem elf Rebounds bedeuteten gleichzeitig sein zwölftes Double-Double. Davidson besiegte Massachusetts mit 77:67 und machte das Dutzend an Siegen in Folge perfekt.

Hundertstes Spiel

Er hätte sich "kein besseres hundertstes Spiel" vorstellen können, sagte der Vorarlberger, der auch drei Blocks in 31 Spielminuten zu Buche stehen hatte. Er sei "überglücklich". "Big Luka" verwertete neun von zehn Zweipunktern und zwei von drei Distanzwürfen. Dass lediglich ein Freiwurf bei vier Versuchen sein Ziel fand, konnte der Power Forward an diesem Abend verschmerzen. Er war der Topscorer seines Teams.

65 Siege in 100 Partien

Brajkovic hält bei mittlerweile 1.112 Punkten und 586 Rebounds für Davidson. In den 100 Partien im Dress der Wildcats hat er 65 Siege gefeiert. In der laufenden Saison, seinem "Senior"-Jahr am College, hat der Feldkircher bisher 13,2 Punkte und 7,1 Rebounds pro Spiel erzielt, womit er seinen Karriere-Durchschnitt übertrifft.