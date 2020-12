Bestes Ergebnis in einer steilen Karriere

Niklas Bachlinger vom WSV Schoppernau hat mit einem 11. Rang in Ruka sein aktuell bestes Continentalcup-Ergebnis erzielt

Nach dem Doppelsieg beim FIS-Cup in Kandersteg durfte Niklas Bachlinger in Ruka/Finnland erstmals im SPL Continentalcup starten und konnte auch

dort seine gute Form bestätigen. In Ruka kamen drei Wettkämpfe auf der Großschanze HS 142 zur Austragung, zwei davon am Samstag (19. Dezember).

Das Abendspringen am Freitag (18. Dezember) war vom stark wechselnden Wind geprägt und wurde von den erfahrenen Österreichern dominiert.

Stefan Rainer siegte vor Jan Hörl, der im 1. Durchgang bei starkem Aufwind mit 150 m an den Schanzenrekord sprang.

Der Bregenzerwälder verlässt Ruka mit 55 COC-Punkten und dem 15. Zwischenrang in der COC-Gesamtwertung. Für den nächsten COC in Engelberg (27. und 28. Dezember)

hat Niklas einen fixen Startplatz und gute Chancen, sich für die Vierschanzentournee in Innsbruck und Bischofshofen zu empfehlen. Aufgrund der guten Leistungen in Ruka

wird das ÖSV-Team beim Tourneeauftakt in Oberstdorf mit 7 Springern am Start sein. 5 weitere Österreicher kommen bei Station 3 und 4 dazu.

Parallel zum WC in Engelberg und zum COC in Ruka fand in Seefeld ein SPL und NK Alpencup für Juniorinnen und Junioren statt. Vorarlberg war bei den Burschen mit