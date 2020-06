Bestes Amateurteam Vorarlbergs stellt die Weichen

Nur ganz kleine Veränderungen in der Kaderzusammenstellung von Hella Dornbirner SV

„Der Abbruch der laufenden Saison 2019/2020, in der wir im Frühjahr in der Regionalliga West gegen die besten Teams aus West-Österreich gespielt hätten“, schmerzt natürlich noch immer, denoch richten sich die Blicke wieder positiv in die sportliche Zukunft. In den vergangenen Wochen hat Sportchef Marcel Lipburger eine Vielzahl an Gesprächen mit den Spielern geführt und dabei einmal mehr gesehen, welch tollen Charakter in der Mannschaft steckt. Der Zusammenhalt ist noch größer geworden und topmotiviert gehen wird in die neue Meisterschaft“, sagt DSV-Langzeitpräsident Herbert Lenz. So bleibt der Kader des Spitzenreiter vom Herbstdurchgang in der VN.at nahezu identisch. Mittelfeldspieler Paul Hartmann wird aus beruflichen Gründen einige Monate ausfallen. Eigenbauspieler Simon Bodemann wechselt zum Wälderklub Mevo FC Schwarzenberg (2. LK). Ein Jahr zum FC Baldauf Doren verliehen wird Stürmer Harald Höfle. „Wir sind von der Qualität unserer aktuellen Mannschaft zu hundert Prozent überzeugt und werden keine Neuzugänge tätigen“, so DSV-Sportchef Marcel Lipburger.