Bester Torschütze der letzten beiden Jahre verlässt Bregenz

Der Doppelstaatsbürger Thomas Ricardo Pineiro dos Santos sucht was Neues

Er hat in den letzten beiden Saisonen für SW Bregenz immer am meisten Tore geschossen. Die Rede ist von Stürmer Thomas Ricardo Pineiro dos Santos. Der 25-jährige Doppelstaatsbürger von Spanien und Brasilien erzielte in der abgebrochenen ersten Meisterschaft in der VN.at Eliteliga Vorarlberg zehn Treffer für die Bodenseestädter und in der Saison 2018/2019 beim Vizetitel in der Vorarlbergliga imposante 20 (!) Meisterschaftstore. Trotz einer mündlichen Zusage hat nun der Topangreifer um die Freigabe bei Schwarz-Weiß Bregenz gebeten. Der Goalgetter sucht nun eine neue Herausforderung und hofft auf einen neuen Klub im Ausland. Und weil auch Torgarantie Daniel Sobkova die Bregenzer verlassen hat, muss nun das neue Sambaduo Sidinei de Oliveira und Uelder Barbosa Mendes in die Bresche springen und die nötigen Tore schießen.