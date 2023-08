Bestechung, Glücksspiel und Kritik am Messepark-Ausbau

Glücksspiel-Novelle, Klimaschutzgesetze und die Diskussion um den Messepark-Ausbau in Dornbirn: Die Grünen-Abgeordnete Nina Tomaselli am Montag zu Gast in „Vorarlberg LIVE“.

Nina Tomaselli, Nationalratsabgeordnete DIE GRÜNEN

Am Montag setzt VN-Politikredakteurin und Moderatorin Birgit Enter-Gerhold ihre Interviewreihe mit der Vorarlberger Nationalratsabgeordneten Nina Tomaselli fort. Die Volkswirtin, für die Grünen in Feldkirch aktiv, war bereits im Landtag vertreten und sitzt seit 2019 im Parlament in Wien. Ob in Untersuchungsausschüssen oder vor laufender Kamera – nicht selten geht Tomaselli mit dem Koalitionspartner hart ins Gericht. Wie es ihr mit der ÖVP nach vier Jahren Zusammenarbeit auf Bundesebene geht, wird im ausführlichen Gespräch ebenso Thema sein, wie die geplante Glücksspiel-Novelle, der Klimaschutz und die Diskussion um den Ausbau des Dornbirner Messeparks.

Hochwasser: Ein aktueller Lagebericht

Zugeschaltet in die Sendung von „Vorarlberg LIVE“ am Montag ist Rheinbauleiter Mathias Speckle, der nach den heftigen Regenfällen in den vergangenen Tagen über die aktuelle Lage berichtet. Das Rheinvorland ist derzeit zwar überflutet, dennoch verzeichne man wohl weniger Einsätze als erwartet.

VORARLBERG LIVE am Montag, 28. Augst 2023

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Nina Tomaselli (Nationalratsabgeordneter, Die Grünen)

Moderation: Birgit Entner-Gerhold (VN-Redakteurin)

