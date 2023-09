Beste Stimmung beim Senioren-Bockbier-Frühschoppen

Auf Initiative von Bürgermeister Walter Gohm aus Frastanz organisierten die 14 Gemeinden einen gemeinsamen Bockbier-Frühschoppen für die Seniorinnen und Senioren aus dem Walgau.

Für den Getränke- und Abräumservice waren Asylwerber, die im Walgau leben, fleißig im Einsatz, beim Servieren des Mittagessens wurden sie von den Walgau-Bürgermeistern tatkräftig unterstützt. Stefan Borg und sein Gastro-Team kochten frisch vor Ort, was die Besucherinnen und Besucher sehr schätzten – ebenso wie die feinen Kuchen von den Obst- und Gartenbauvereinen Frastanz/Fellengatter, Düns/Dünserberg und Schnifis. Am Bockbierbrunnen durfte selbst gezapft werden, was das Herz begehrt, die Dorfsennerei Schlins-Röns stellte Käsewürfel zum Probieren zur Verfügung, am Stand der Raiffeisenbank im Walgau gab es ein attraktives Gewinnspiel, und wer Lust auf eine Rundfahrt hatte, durfte in der Rikscha Platz nehmen.