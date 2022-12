Beste Mannschaft und fünf Einzelsiege für KSK Klaus

Starker Jahresabschluss der Nachwuchsringer beim Turnier in Mäder.

KLAUS. Mehr als zweihundert junge Nachwuchsringer aus den drei Nationen Österreich, Deutschland und der Schweiz beteiligten sich beim sehr stark besetzten Max Amann Turnier in der Sporthalle der Mittelschule Mäder. Mit 21 Teilnehmern stellte der Kraftsportclub Klaus am zweitmeisten Starter. Der Trainingsaufwand der letzten Wochen und Monate wurde von den jungen Talenten aus der Winzergemeinde mit tollen Vorstellungen belohnt. Der KSK Klaus gewann mit 74 Punkten vor Inzing (67) und Untergriesbach (61) überlegen die Mannschaftswertung. Mit Lars Matt, Ibrahim Nutsiev, Finn Marte, Elias Summer und Emil Hartmann standen gleich fünf Klauser Mattensportler in den einzelnen Gewichtsklassen auf dem obersten Treppchen. Acht weitere Podestplätze für die KSK-Athleten standen zu Buche.VN-TK