Bestatter macht Selfie mit Leiche von Maradona

Ein geschmackloses Foto löst einen Tag nach dem Tod von Fußball-Legende Diego Maradona einen Argentinien einen Sturm der Entrüstung aus.

Diego Maradona ist tot

Folgen für den Bestatter

Maradonas Anwalt kündigt sogar rechtliche Konsequenzen für Molina an: "Diego Molina ist der Mistkerl, der am Sarg von Diego Maradona ein Foto gemacht hat. Für das Andenken an meinen Freund werde ich nicht ruhen, bis er für diese Entgleisung bezahlt hat."