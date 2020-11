Das argentinische Fußball-Idol verstarb 60-jährig am Mittwoch an einem Herzinfarkt.

Argentiniens Fußball-Idol Diego Maradona ist tot. Der Weltmeister von 1986 starb am Mittwoch keine vier Wochen nach seinem 60. Geburtstag.



Reaktionen auf den Tod

Pele (Fußball-Idol Brasiliens): "Eine traurige Nachricht, so einen Freund zu verlieren. Möge Gott seiner Familie genug Kraft geben. Eines Tages werden wir sicher im Himmel gemeinsam kicken."

Gary Lineker (Ex-Stürmer aus England): "Mit Abstand der beste Spieler meiner Generation und wohl der größte aller Zeiten. Nach einem gesegneten, aber problembelasteten Leben wird er hoffentlich Trost in den Händen Gottes finden. #RipDiego."

Diego Armando Maradona

Steckbrief des ehemaligen argentinischen Weltklasse-Fußballers Diego Maradona, der am Mittwoch im Alter von 60 Jahren in seiner Heimat gestorben ist.

Diego Armando Maradona: Geboren: 30. Oktober 1960 in Villa Fiorito (Buenos Aires) Gestorben: 25. November 2020 in Tigre (Buenos Aires) Größe/Gewicht: 1,68 m/70 kg (zu aktiven Zeiten) Position: Offensives Mittelfeld

Stationen als Profi: Argentinos Juniors (1976-81) Boca Juniors (1981-82) FC Barcelona (1982-84) SSC Napoli (1984-91) FC Sevilla (1992-93) Newell's Old Boys (ARG/1993) Boca Juniors (1995-97)

Größte Erfolge (alle als Spieler): Weltmeister 1986 WM-Finalist 1990 vier WM-Teilnahmen (1982, 1986, 1990, 1994) 91 Länderspiele in Argentiniens Nationalteam (34 Tore) Argentinischer Meister 1981 mit Boca Juniors Spanischer Meister 1983 mit Barcelona Italienischer Meister 1987 und 1990 mit SSC Napoli UEFA-Cup-Sieger 1989 mit Napoli Italienischer Cup-Sieger 1987 mit Napoli Bester Fußballer der WM 1986 6-mal Südamerikas Spieler des Jahres (1979, 1980, 1986, 1989, 1990, 1992) 4-mal Argentiniens Fußballer des Jahres (1979, 1980, 1981, 1986) U20-Weltmeister 1979 und bester Spieler des Turniers in Japan

Auszeichnungen:

* Sein zweites Tor gegen England bei der WM 1986 in Mexiko -

Dribbling von der Mittellinie - wurde vom Weltfußballverband FIFA zum

Tor des 20. Jahrhunderts gewählt.

* In einer Internet-Abstimmung der FIFA unter Fans wurde Maradona

zum "Weltfußballer des Jahrhunderts" gewählt.

* Aufnahme in die Liste der besten Fußballer des 20. Jahrhunderts,

die sogenannten "FIFA 100"