Bestäubende Insekten in Bludenz unter die Lupe genommen

Bludenz. Bei herrlichem Wetter fand am vergangenen Samstag ein spannender und lehrreicher Ausflug zu den artenreichen Verwandten der Honigbiene statt.

In den vergangenen Jahren wurden im Bereich Unterteinstadion zahlreiche öffentliche Flächen zu blühenden „Bienenbuffets“ umgestaltet. Diese sind nicht nur schön anzuschauen, sondern bieten bestäubenden Insekten wie Wildbienen wichtige Nahrungsquellen, die durch Landschaftsverlust oder intensive Landwirtschaft immer öfter bedroht sind. Der Bludenzer Biologe Bernhard Schneller gab den 16 Exkursionsteilnehmer*innen einen Einblick in die Welt der vielfältigen bestäubenden Insekten. Er erklärte, dass besonders Wildbienen für unsere Ökosysteme als auch für die Bestäubung von Kulturpflanzen äußerst wichtig sind und was zu ihrem Schutz unternommen werden kann.