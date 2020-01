Beständige Hilfe für neues Zuhause

100 Häuser in drei Jahren: Nach Jahrhunderthochwasser hilft „Dach überm Kopf“ weiter

GÖFIS Alle Jahre wieder fliegt Pfarrer Georg Thaniyath Varghese aus Göfis nach Kerala in Indien, um mit dem Verein „Dach überm Kopf“ Obdachlosen zu helfen und neue Häuser einzuweihen. Derzeit reist er wieder in seine Heimat, um vor Ort zu helfen. Schneller Häuserbau

Pfarrer Georg leistet mit dem Verein „Dach überm Kopf“ eine unschätzbar wertvolle Hilfe für die Menschen seiner Heimat, die dringend benötigt wird und direkt vor Ort ankommt. Das Jahrhunderthochwasser in Kerala hinterließ 2018 millionenfach menschliches Leid. „Dach überm Kopf“ setzte sich daher ein ehrgeiziges Ziel und versprach, für die Opfer des Hochwassers in drei Jahren 100 Häuser zu bauen. Schon 2018 entstanden 32, 2019 weitere 35 Häuser, die Pfarrer Georg nun bis Ende Januar persönlich übergeben wird. Bis Ende 2020 sollen nochmals 33 Häuser gebaut werden, sodass das gesetzte Ziel erreicht und somit ein wichtiger Beitrag für die Hochwasseropfer geleistet wird.

Hilfe kommt direkt an

Dank der Mitarbeit der bedürftigen Familien vor Ort kann ein Haus für 3.200 Euro gebaut werden. „Die Hilfe von Dach überm Kopf kommt eins zu eins an“, so Pfarrer Georg. Insgesamt wurden bereits 1725 Häuser gebaut und rund zehntausend Menschen ein stabiles Heim vermittelt. Doch Häuser für Obdachlose sind nicht die einzige Hilfe für die Menschen vor Ort. Auch Waisenheime und ein Nähzentrum für Frauen sind entstanden. 2021 findet eine Reise mit Herburger Reisen statt, zu der herzlich eingeladen wird. Dabei können die gespendeten Häuser und weiteren Einrichtungen besichtigt werden.

Auch kleine Spenden sind wertvoll und kommen direkt an. „Mein aufrichtiges Dankeschön gilt der Spendenbereitschaft in Vorarlberg“, erklärt Pfarrer Georg, der seit über 20 Jahren Obdachlosen in Indien ein menschenwürdiges Leben ermöglicht.