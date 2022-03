„Best of Bilgeri“ in der Remise Bludenz

Bludenz. Vergangenen Samstag zeigte Österreichs Rockprofessor, dass er auch mit über 70 Jahren noch ein Garant für eine Rockshow der Extraklasse ist.

In der ausverkauften Remise holte Reinhold Bilgeri endlich seinen Bludenz-Stopp der „and still rocking“-Tour nach.

Nach wie vor fegt Reinhold Bilgeri über die internationalen Rockbühnen und knallte auch in der Remise Bludenz die größten Hits seiner Karriere wie „Some Girls are Ladies“, „Missing You“ und „Oho Vorarlberg“ mit einer Energie ins Publikum, als wären die Songs von heute. Auch die ewigen Klassiker seiner Idole durften dabei nicht fehlen – von Stevie Wonder bis Joe Cocker und James Brown bis Lenny Kravitz. Nicht nur Bilgeri selbst präsentierte sich in Topform, auch seine Band war eine Klasse für sich.