Bessere Chancen für Lungenkrebspatienten im Frühstadium.

Eine internationale Studie mit Wiener Beteiligung zeigt, dass eine zielgerichtete Therapie bei Patienten mit einer genetisch spezifischen Form von frühem Lungenkrebs das Risiko eines Rückfalls signifikant senkt – ein hoffnungsvoller Ansatz gegenüber der traditionellen Chemotherapie.

Pro Jahr erkranken in Österreich rund 5.000 Menschen an einem Lungenkarzinom. Etwa 4.000 Patienten sterben jährlich an Lungenkrebs. Seit einigen Jahren bringen zielgerichtete Therapien gegen "Treiber-Mutationen" und die moderne Immuntherapie deutliche Fortschritte. Die jetzt im weltweit angesehenen "New England Journal of Medicine" publizierte Studie betrifft eine dieser zielgerichteten Therapien für Patienten in den relativ frühen Stadien Ib bis IIIa, bei denen der Tumor per Operation entfernt werden kann.