Bessere Bedingungen für Jungärzte gewünscht

In "Vorarlberg LIVE" sprechen die Ärzte Hermann Blaßnig und Luca Gallastroni unter anderem über den geplanten Spitalscampus Vorarlberg und Nachholbedarf in Sachen Ausbildung.

Jungärzte ins Land holen

Es gehe schließlich darum die Grundversorgung zu sichern. Was die Situation rund um die Pensionierungswelle angeht, so appelliert Blaßnig an die Politik junge Ärzte zu akquirieren. Es gehe aber auch darum, die Beschäftigungsverhältnisse neu zu denken, um Nachwuchsmediziner zu halten. Sprich, was Ausbildung, Anstellung und Bezahlung angeht.