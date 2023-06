"Besonders freue ich mich aufs Reisen"

Besondere Karriere

Er selbst hat eine lange Karriere hinter sich. 1986 trat er in die Arbeiterkammer Vorarlberg ein, bereits fünf Jahre später wurde er stellvertretender Direktor, 2003 geschäftsführender Direktor. Dazwischen verbrachte er ein Jahr bei der Europäischen Union. Zudem war er viele Jahre Stadtrat in Feldkirch. In "Vorarlberg LIVE" hat Rainer Keckeis am Mittwoch noch einmal über aktuelle Herausforderungen, seine Erfolge und den bevorstehenden Ruhestand gesprochen.