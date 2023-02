Besonderes Spiel zum Saisonabschluss

Mit einem Eltern-Kind-Match endete auch für den Nachwuchs des HC SAMINA Rankweil die laufende Eishockeysaison.

Nachdem es in den vergangenen Jahren etwas ruhiger um den Rankweiler Hockeyclub geworden ist, wurde diese Saison sowohl im Erwachsenen-, wie auch im Nachwuchseishockey wieder voll durchgestartet. Rund 35 Kinder und Jugendliche haben dazu in den letzten Wochen laufend an den Trainings teilgenommen, wobei diesbezüglich noch ohne Alterseinteilungen gearbeitet wird und alle Zusammen auf dem Eis trainieren. „Wir wollen den Kindern und Jugendlichen Eishockey beibringen und gleichzeitig Spaß haben“, so Nachwuchsleiter Werner Prettenhofer.

Zum Ende der Eiszeit gab es nun am vergangenen Samstag Vormittag das beliebte Eltern-Kind-Match auf der Rankler Gastra. Bei nasskaltem Wetter zeigten die Youngsters was sie alles gelernt haben in dieser Saison und hatten so schlussendlich in diesem „Spaß-Duell“ auch die Nase vorn. Zur Stärkung gab es danach in der Kabine noch einen leckeren Muffin und Getränke. „Wir werden jetzt zuerst mal eine kleine Pause haben und danach planen wir aber auch im Sommer mit den Hockeykids einige spezielle Trainingseinheiten und Events“, blickt Werner Prettenhofer bereits auf die warme Zeit. Für die kommende Eiszeit sind dann auch Freundschaftsspiele gegen andere gleichwertige Teams geplant und in weiterer Folge ist sicher auch wieder die Teilnahme an den Meisterschaften vorstellbar. MIMA