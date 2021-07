Besonderes Jahr für MoHi Göfis

Der Mobile Hilfsdienst Göfis feierte im vergangenen Jahr das 25-jährige Jubiläum.

Vor mittlerweile 25 Jahren starteten ein paar Frauen nach zwei Einführungsabenden und halbehrenamtlich in Göfis das Projekt des Mobilen Hilfsdienstes. Die Idee dahinter war es, dass der MoHi betagten, erkrankten, alleinstehenden und hilfsbedürftigen Menschen die Möglichkeit bieten soll, ein selbstbestimmtes Leben in ihrem gewohnten Umfeld weiterführen zu können. In den letzten Jahren hat sich nun aber in der Arbeit der Helferinnen viel geändert und mittlerweile gibt es die Möglichkeit einer umfassenden Ausbildung als Heimhelferin mit Zertifikatsabschluss und so arbeiten in Göfis derzeit fünf Frauen mit einer Fixanstellung beim Mobilen Hilfsdienst.