Besonderes Jahr für Dornbirner Rettungsabteilung

Bei der 99. Jahreshauptversammlung blickte die Rotkreuz Abteilung Dornbirn erstmals in virtueller Form auf ein besonders Jahr zurück.

Dornbirn. Aufgrund der Corona Situation gab es im letzten Jahr in der Dornbirner Rettungsabteilung keine Generalversammlung und so blickte Kommandant Michael Rüdisser am vergangenen Freitag gemeinsam mit seinem Vorgänger Hans-Peter Schwendinger bei einer virtuellen Versammlung gleich auf die vergangenen beiden Jahr zurück.

Rückblick auch auf 2019

So nutzte Alt-Kommandant Schwendinger zu Beginn die Gelegenheit und blickte in wenigen Worten auf seine über 15 Führungsjahre bei der Rotkreuz Abteilung in Dornbirn zurück. Der stellvertretende Kommandant der Stadtpolizei Dornbirn konnte dabei von zahlreichen Meilensteinen berichten – angefangen von der kontinuierlichen Steigerung der Mitgliederzahl, der Einführung eines zweiten Rettungstransportwagens in den Nacht-, Sonn- und Feiertagsdiensten oder der Erweiterung der Rotkreuz-Jugend um eine Kindergruppe. Neben den angefallenen Ehrungen für das Jahr 2019 nutzte Schwendinger auch die Möglichkeit für einen Dank an das gesamte Team der Abteilung und wünschte seinem Nachfolger Michael Rüdisser für seine Tätigkeit alles Gute.

Hohe Einsatzbereitschaft der Teams

In weiterer Folge nutzte auch Kommandant Michael Rüdisser die Jahreshauptversammlung für einen Rückblick auf seine ersten Monate. „Auch für uns war das Jahr 2020 ein ganz besonders und zu sehen was in dieser Zeit von jedem einzelnen geleistet wurde, ist für mich alles andere als selbstverständlich und macht mich besonders stolz“, so Rüdisser in einem Dank an sein Team. Ein kleiner Einblick in die verschiedene Bereiche belegte dann auch die Leistungen der Dornbirner Rettungsabteilung. Bei den Ambulanzdiensten gab es aufgrund der Pandemie zwar einen Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren, trotzdem verlangte der erhöhte organisatorische Aufwand eine hohe Einsatzbereitschaft des Teams ab, wie Alexander Gutbrunner zu berichten wusste. Stefan Bampi als Schulungsreferent berichtete, dass zwar zahlreiche Veranstaltungen abgesagt werden mussten, hier allerdings dann der Schwerpunkt die Schulungen zu den Covid Testungen darstellte.

Vergrößerung der Schlafräume zwingend notwendig

Auch Dienststellenleiter Andreas Keckeis konnte eine zufriedenstellende Bilanz über das abgelaufene Jahr ziehen, blickte aber bereits in die Zukunft: „Aufgrund der Einführung des Notfallrettungswagens und der damit verbundenen Mannschaftserweiterung, sind wir gerade was unser Rettungsheim angelangt, nun endgültig am Limit angekommen und eine Vergrößerung der Schlafräume wird zwingend notwendig“, so Keckeis. Dabei zählt die Dornbirner Rotkreuzabteilung derzeit rund 113 Mitglieder welche mit drei Rettungswagen, fünf Krankentransportwagen und einem Notarztwagen 365 Tage rund um die Uhr für die Bevölkerung im Einsatz sind.

838.670 Stunden im Dienste der Mitbürger