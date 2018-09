Besonderes Abenteuer für die Triathleten am Bodensee

Der Triathlon-Nachwuchskader mit Fritz Trippolt auf Segelabenteuer am Bodensee

Der Triathlon-Nachwuchskader befindet sich derzeit in der wohlverdienten Saisonpause. Als kleines Dankeschön für die erbrachten Leistungen und in das Vertrauen in Skinfit wurde der Kader vor einigen Tagen von der Firma Skinfit eingeladen,