Besonderer Lauf im Zeichen des Friedens

Kürzlich fand der zweite Friedenslauf zwischen Lustenau und Heiden zu Ehren von Henry Dunant statt.

Vom Lustenauer Friedenstisch im Schützengarten machten sich die „Friedensläufer“ des Roten Kreuzes gemeinsam mit einer kleinen Läufergruppe, unter ihnen auch Lustenaus Bürgermeister Kurt Fischer, auf den Weg zur Peace Bell in Heiden. Gemeinsam ging es dann die 17 Kilometer bergauf Richtung Henry Dunant-Museum in Heiden zur Friedensglocke. Auf dem letzten Teilstück schloss sich auch eine große Gruppe von Kindern des Turnvereins Heiden an und im Kursaal gab es abschließend einen Empfang. Bürgermeister Kurt Fischer und Friedens-Botschafter Michael Dorfstätter betonten dabei beide das Ziel – vor allem im Blick auf die Zukunft der Kinder, dass der Friedensgedanken in Bewegung zu halten sei und man im Einsatz dafür, nicht müde werden darf.