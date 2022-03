Besonderer Augenmerk auf den Klimaschutz

Auch in diesem Jahr hat das Feldkircher Umweltprogramm wieder viel zu bieten .

Feldkirch . Das Feldkircher Umweltprogramm steht jährlich unter wechselnden Themenschwerpunkten und so steht heuer der Klimaschutz mit seinen vielen Facetten im Fokus. Unter dem Titel „Wir machen uns klimafit!“ warten in diesem Jahr neben Vorträgen, Exkursionen und Workshops auch neue Formate wie der PARK(ing) Day und ein Pub-Quiz auf interessierte Teilnehmer.

Zum Einstieg ins diesjährige Umweltprogramm der Stadt Feldkirch zeigte das Kinderkino den Film „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ und am 1. April wartet eine interessante Biotopexkursion. Im Naturschutzgebiet Bangs-Matschels steht dabei ein Besuch im Biberrevier an und die Teilnehmer erfahren dabei was die Nagetiere die ganze Nacht machen oder warum der Biber bevorzugt im und am Wasser lebt. Bei einem gemeinsamen Spaziergang geht es auf die Suche nach den Spuren des Bibers und den Geheimnissen des Biberleben.