Besondere Weihnachtsaktion der Offenen Jugendarbeit Lustenau

Jugendliche aus Lustenau organisierten mit Hilfe der Jugendarbeiter der OJAL eine Spendenaktion.

Lustenau. Dem Christkind wurde in Lustenau kürzlich kräftig unter die Flügel gegriffen – mit Hilfe des fleißigen Jugendbeteiligungsteams und der Spendengemeinde werden zu Weihnachten Kinderträume tatsächlich wahr. Die Großzügigkeit der Menschen, die sich der Aktion der Offenen Jugendarbeit Lustenau angeschlossen haben, war überwältigend; sodass an Heiligabend nun 30 Lustenauer Kinder und Jugendliche im Alter zwischen fünf und 15 Jahren mit Geschenken überrascht werden können. Die Wünsche waren vielfältig, angefangen bei Büchern, über eine Murmelbahn und Lego, bis hin zu Kuscheltieren, Bastelsets und Computerspielen war so einiges dabei. Die Initiatoren durften sich über die beachtliche Spendensumme von 1.433 Euro freuen. Mit dem Spendenerlös wird außerdem das Hilfswerk Lustenau unterstützt, und kommt somit weiteren Familien mit Kindern zugute.