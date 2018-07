Besondere Veranstaltung auf der Freiburger Hütte

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe MEHRWERT FÜR ALLE lud kürzlich Projektleiterin Angelika Stöckler zu einer besonderen Veranstaltung in die auf knapp 2000 Meter gelegene Freiburger Hütte.

DALAAS Mit feinen Zutaten, vorwiegend aus der Region und in bester Bio-Qualität gab das Wirtepaar Kathrin und Florian Mittermayer den rund 40 Teilnehmern aus Tourismus, Gastronomie, Küche und Landwirtschaft einen Einblick in ihr naturnahes kulinarisches Angebot.

Unter anderen zeigten sich Haubenkoch Christian Rescher (Aurelio), Monika Ebenhoch, Toni Küng, Ökonom Willi Sieber, Klaus Pleifer (Pleifers Engel), Thomas Lampert, Eva Schaper (Schönsteinhof), Katharina Wille, Bernd Hörfarter (Flötzerhof) und Lukas Morscher von der hausgemachten Limonade und den Schmankerln am schönsten Platz Österreichs begeistert. SIE