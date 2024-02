Besondere Schulstunden an der VS Röthis

Eine sportliche Überraschung gab es am Aschermittwoch für die dritte und vierte Klasse der Röthner Volksschule.

Röthis . In diesem Jahr feierte die beliebte Aktion „SCRA goes School“ ihr Comeback und so durften sich auch die Volksschüler in Röthis über einen Besuch der Altacher Fußballer freuen.

In der „zweiten Halbzeit“ ging es dann in das Klassenzimmer, wo die Kinder das SCRA-Quiz zu bewältigen hatten. Spielerisch wurde den Kindern vermittelt, wie wichtig Bewegung und gesundes Essen für ein vitales Leben sind. Nachdem die Kicker den Schülern die Fragen gestellt hatten, gab es einen Rollentausch und die Kinder konnten die Profis alles fragen, was ihnen auf dem Herzen lag. Außerdem hatten die Gäste vom SCR Altach auch noch Geschenke mitgebracht und so verteilten die drei Profis T-Shirts, Autogrammkarten sowie für jeden Schüler zwei Freikarten für das Heimspiel gegen Hartberg in der Cashpoint-Arena. MIMA