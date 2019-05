Besondere Schule – besonderer Ort – besondere Schüler

SPZ Götzis feierte 30-jähriges Bestehen.

Götzis. Die Ursprünge des SPZ Götzis gehen zwar schon auf das Jahr 1972 zurück, als erstmals im Rahmen der damaligen Hauptschule spezielle Förderkleinklassen eingeführt wurden. Bis zur Eröffnung eines Sonderpädagogischen Zentrums an seinem heutigen Standort vergingen aber noch einige Jahre, ehe dieses am heutigen Standort 1989 eröffnet wurde. Erweitert um das ASO Götzis im Jahr 1995, neue Klassen Ende der 90er Jahre, sowie die Einführung einer Berufsvorbereitungsklasse und die Erweiterung um Physio – und Ergotherapie sowie einen PC Raum – die Schule versuchte stets im Sinne der Schüler am Ball der Zeit zu bleiben. Heute besuchen 55 Schüler die Schule von Direktor Bernd Marte: „Wir wollen den Kinder und Jugendlichen mit dem entsprechenden Respekt und Wertschätzung entgegentreten und sie entsprechend ihre Fähigkeiten fördern“, fasste Marte im Rahmen der Jubiläumsfeier die Ziele der Schule zusammen. Gestaltet wurde der Tag der offenen Schule dann vorwiegend von den Schüler selbst. Bereits am Eingang empfingen bunte Gemüsekisten die Besucher, von denen jeder nicht nur einen selbstgemachten Muffin bekam, sondern auch eine leckere Stärkung am eigens kreierten Buffet. Im Rathausgarten gab es gegen eine Spende selbstgezogene Salatsetzling und zur Erfrischung fruchtige Cocktails. Höhepunkt war eine abwechslungsreiche Zirkusvorführung aller Schüler. Ebenso konnte sich die Gäste in den Klassen ein Bild über die vorbildliche Arbeit der Schule machen. Hindernisparcours, das neue Wildbienenhotel, Basteleien und eine Erste Hilfe Vorführung rundeten das Programm ab.