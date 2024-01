Besondere „Schmuckstücke“ im Zäwas

Die Natur in ihrer schönsten Form hält der Bürser Fotokünstler Nikolaus Engstler mit seinen Fotografien fest.

Ein Auszug aus seinem Schaffen ist bis April in der Zäwas Suppenbar der Caritas in der Bludenzer Kirchgasse zu sehen.

In seinem Hauptberuf war der verheiratete Bürser, der auch Vater zweier erwachsenen Kinder ist, bis zu seiner Pensionierung im Bereich der Telekommunikation tätig – zwischenzeitlich bleibt ihm mehr Zeit für sein Hobby. „Es ist ein Stück weit sogar zum Nebenberuf geworden, Fotokalender und Anlasskarten sind auch im ausgewählten Fachhandel zu finden“, erläutert Nikolaus Engstler. Und auch wenn die bei ihm zu Hause eingerichtete Dunkelkammer in Zeiten von Digitalfotografie nicht mehr oft gebraucht wird, so fasziniert den Fotokünstler die analoge Technik doch nach wie vor: „Das Spiel von Licht und Schatten, hell und dunkel, begeistert mich immer wieder aufs Neue. Ab und an nehme ich deshalb nach wie vor meine Analogkamera mit auf Fototour.“ Übrigens: Nikolaus Engstler ist auch Experte für die Restaurierung von alten Fotos und dem Einscannen von analogen Filmen.