Besondere Leistung besonders gewürdigt

Josef Fritsche erhielt das Goldene Ehrenzeichen des Chorverband Vorarlberg

Die Bürserberger Chorgemeinschaft ist eng mit dem Namen Josef Fritsche verbunden. 1998 wurde der Chor aus dem ehemaligen Kirchenchor heraus gegründet. Josef Fritsche war schon damals in die Überlegungen und Vorbereitungen zur Vereinsgründung involviert und stand auch gleich zu Beginn als Obmann dem Verein vor. „Er arbeitet, organisiert, plant und überlegt sehr viel Neues und das mit viel Freude und Erfolg“, hieß es in der Laudatio. „Er traut seinen Sängerinnen und Sängern auch etwas zu und gibt ihnen dadurch die Möglichkeit, ihre unterschiedlichen Talente zu entfalten, sich einzubringen und somit wertvolle Beiträge für die Vereinsarbeit zu leisten.“ Josef Fritsche gelingt es auch immer wieder erfolgreich, andere Menschen für die Unterstützung des Vereins zu gewinnen – so jüngst beim Konzert „Singen kennt keine Grenzen“, bei dem vier Spitzenköche und rund 30 Freiwillige das Benefizkonzert durch die Bewirtung der Gäste unterstützen.