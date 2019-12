Besondere Ehrung

Ehrenamtliches Engagement von Hans-Günther Lutz wurde ausgezeichnet.

Dornbirn. Kürzlich erhielt Konzertorganisator und Musikant Hans-Günther Lutz ein ganz besonderes Dankeschön. Die Aktion Ehrenamt der Vorarlberger Landesregierung lud zum Ehrungsabend in den Reichshofsaal nach Lustenau ein. Mit dem schon traditionellen Danke-Abend drückt das Land Vorarlberg ehrenamtlich Engagierten seine Anerkennung aus. „Der wertvolle Dienst für ein lebendiges Miteinander in der Gesellschaft verdient höchste Hochachtung und Anerkennung“, betonte Landeshauptmann Markus Wallner. Im Bereich „Kultur und Bildung“ wurde der Dornbirner Hans-Günther Lutz für seinen Einsatz geehrt. Er engagiert sich seit vielen Jahren beim Männerchor „Die Kärntner in Vorarlberg“ und organisiert jährlich Konzerte für den wohltätigen Zweck.