Besinnlicher Markt in Tostner Zentrum

Adventmarkt des Krankenpflegevereins war gut besucht.

FELDKIRCH Die Lichterketten leuchtete, die Grillschale schenkte Wärme und der Duft der Weihnachtsbäckerei lag ebenso in der Luft. Der Adventmarkt in Tosters war wieder Treffpunkt fürs ganze Dorf. Seit Jahren organisiert der Krankenpflegeverein pünktlich zwischen ersten und zweiten Adventsonntag einen vorweihnachtlichen Markt beim Zentrum am Alberweg. Im vielfältigen Warenangebot, wie handgestrickte Mützen, Schals und Socken, leckere Weihnachtsbäckereien, Schnäpse, Liköre, Zirbenkissen und Deko-Artikel fanden die Gäste noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk. Der Nikolaus besuchte den Adventsmarkt und verteilte kleine Geschenke an die Kinder. „In Zusammenarbeit mit anderen Ortsvereinen war ein breites Angebot im kulinarischen Bereich gesorgt“, freuten sich die Walter Fontana (KPV Tosters). Der Reinerlös daraus floss in die Kassa des Krankenpflegevereines. ETU