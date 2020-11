Besinnliche Stunden in der Erlöserkirche

Bereits zum fünften Mal fand am vergangenen Wochenende die Gedenkfeier für verstorbene Kinder statt.

Lustenau. Die wunderschöne Gedenkfeier für verstorbene Kinder ist in den letzten Jahren zur Tradition geworden und so lud Tamara Bickel auch am vergangenen Freitag betroffene Eltern und Familien unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen in die Lustenauer Erlöserkirche.

Einfühlsame Lieder und gemeinsame Gebete

Ein großes Herz mit stimmungsvollen Kerzen bildete den Mittelpunkt der Gedenkfeier in der Erlöserkirche am vergangenen Wochenende. Rundherum wurden die Fotos der verstorbenen Kinder aufgestellt und anschließend deren Namen vorgelesen. Jedes Kind erhielt dann eine brennende Kerze und bei den Fürbitten und Gebeten ein stilles Gedenken. Mit einem gemeinsamen „Vater unser“, einfühlsamen Liedern und der Geschichte von den Wasserkäfern und der Libelle fand die diesjährige Gedenkfeier in Lustenau ihren Höhepunkt. Aufgrund der aktuellen Situation musste in diesem Jahr zwar der gesellige Teil im Pfarrcenter ausfallen, trotzdem war es wieder ein berührender Abend für alle Gäste.

Trauer kann verbinden