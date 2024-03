Besen-Action zum Saisonabschluss

Bereits zum 39. Mal veranstaltet der SC Hohenems zum Saisonabschluss am kommenden Samstag das legendäre Besenturnier.

Hohenems . Nach vier Jahren Pause kehrt das Besenturnier wieder zurück aufs Eis des Hohenemser Herrenriedstadion und so wartet auch in diesem Jahr wieder ein spannender, aber auch spaßiger Saisonausklang.

Dieser Tage werden an der Kunsteisbahn Hohenems die Kühlanlagen für diese Saison abgeschaltet, doch noch bevor das Eis im Herrenried ganz geschmolzen ist, kämpfen am kommenden Samstag 13 Teams um den begehrten Besenpokal. Bei der letzten Auflage des Besenturniers im Jahr 2019 konnte das Team der Ems Street Boys das Turnier für sich entscheiden und so zählt das Team auch in diesem Jahr zu den Favoriten. Mit dabei aber auch zahlreiche Stammgäste, wie die Besenfeger, die Ems City Kickers oder die VFB Patriots. Spannung, aber vor allem viel Spaß ist somit garantiert.