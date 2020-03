Besen-Action zum Saisonabschluss

Das traditionelle Emser Besenturnier beendet in Hohenems auch in diesem Jahr die Eissaison.

Bevor das Eis im Eisstadion Herrenried ganz geschmolzen ist, kämpfen am kommenden Wochenende (14. und 15. März) wieder rund 20 Teams um den begehrten Besenpokal. Dabei stehen sich bei den Spielen zwei Mannschaften auf dem Eis, „bewaffnet“ mit einem Besen, mit Turnschuhen und kompletter Eishockeyausrüstung adjustiert, gegenüber und versuchen, einen Plastikfußball mit dem Besen in ein Nachwuchsfußballtor zu schießen. Die Gruppenspiele beginnen am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr, die Finalspiele finden am Sonntag ab 13.15 Uhr statt. Als Titelverteidiger gehen dabei die Ems Street Boys in die 38. Auflage des Emser Besenturniers. Für Verpflegung und musikalische Umrahmung ist natürlich auch bestens gesorgt. Zudem steigt wie jedes Jahr am Samstag Abend das legendäre „Besenfäscht“ in der Besenbar. MIMA