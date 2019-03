Besen-Action im Herrenried

In Hohenems steigt das traditionelle Besenturnier.

Auch in diesem Jahr kämpfen, bevor das Eis im Eisstadion Hohenems ganz geschmolzen ist, 16 Teams um den begehrten Wanderpokal. Im vergangenen Jahr konnte so das Team der Besenfeger das Turnier für sich entscheiden und zählt auch in diesem Jahr zu den Favoriten. Mit dabei aber auch zahlreiche Stammgäste, wie die Ems City Kickers, die VFB Patriots oder die Sportler des SC Mühlebach. Spannung, aber vor allem viel Spaß ist somit garantiert.

Das Spiel auf dem Eis wird dabei in Turnschuhen, kompletter Eishockeyausrüstung, Besen anstelle des Stocks und einem Plastikball auf Nachwuchsfußballtore gespielt. Auf dem Feld sind 5 Spieler plus ein Torhüter die fliegend wechseln können. Der Ball, darf ausser dem Torhüter, nur mit dem Besen gespielt werden. Das Spiel wird von einem Schiedsrichter nach den Regeln der IIHF geleitet. Für Verpflegung und musikalische Umrahmung ist natürlich wie immer während des gesamten Turnieres gesorgt. Zudem steigt wie jedes Jahr am Samstag Abend das legendäre „Besenfäscht“ in der Besenbar. MIMA