Beschlagnahmte russische Jacht verschwand aus kroatischem Hafen

Das mysteriöse Verschwinden der beschlagnahmten Jacht eines russischen Oligarchen beschäftigt seit Tagen die kroatische Öffentlichkeit.

Das von den kroatischen Behörden unter Sanktionen gesetzte Boot des russischen Geschäftsmanns Alischer Usmanow verschwand laut kroatischen Medien bereits im vergangenen Oktober aus einer Marina in Dalmatien, was die Behörden aber erst jetzt bemerkt haben. Die Jacht soll die kroatischen Gewässer ganz regulär verlassen haben.

In die Ermittlungen über die Umstände des Verschwindens schalteten sich Berichten zufolge mittlerweile die Staatsanwaltschaft und der kroatische Nachrichtendienst ein. Regierungschef Andrej Plenković kündigte am Dienstag Konsequenzen für alle an, die für das Versäumnis verantwortlich seien. "Ich teile die Unzufriedenheit mit dem Verschwinden der beschlagnahmten Jacht", sagte er bei einer Fragestunde im Parlament und erklärte, dass man dazu Berichte der zuständigen Ministerien und aller relevanten Dienste erwarte. "So etwas darf nicht passieren", fügte der Premier hinzu.