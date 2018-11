Berufung zum Beruf gemacht

Vor gut 13 Jahren suchte Markus Küng-Schilowsky nach einem Job. Er war arbeitslos und wusste nicht so recht, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Nach langem Überlegen entschloss sich der damals 31-Jährige, dem Weg eines Freundes zu folgen.

„Er hatte ein Tattoo-Studio, und da ich schon immer gerne in Tattoo-Studios war, habe ich angefangen, dort zu helfen“, erzählt der Götzner. Was als vorübergehender Nebenjob begann, wurde zur Leidenschaft und zur Berufung. Er merkte schnell, dass er Talent hatte und fand große Freude an der neuen Aufgabe. Dabei war es anfangs gar nicht leicht, Übung im neuen Handwerk zu ­bekommen. Denn er war zu unerfahren und durfte keine Kunden tätowieren. Folglich musste sein Bruder als Versuchskaninchen herhalten: Beim Tätowieren von dessen Beinen sammelte Küng-Schilowsky erste Erfahrungen. Der heute 44-Jährige wusste damals auf Anhieb, dass er seinen Traumjob gefunden hatte. Die Jahre vergingen, und nach elf Dienstjahren als Angestellter wurde der Drang nach Selbstständigkeit immer stärker. Vor zwei Jahren wurde aus dem Wunsch Realität, und er eröffnete sein eigenes Studio namens „Schilli Tattoo“ in Götzis.