Berufung in Senegal gefunden

Leprahilfe Senegal

Wissen macht stark

Bei „Wissen macht stark“ werden die Schulgebühren von Hunderten von Schülern direkt an den Schulen bezahlt. Bisher wurden 24 Klassen eingerichtet, was 1.200 Schulplätzen entspricht. Eine Schule mit 12 Klassen und 600 Schulplätzen befindet sich derzeit im Bau und soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Es gibt auch Sachspendenaktionen und wöchentliche Obstaktionen. Obst ist für die Menschen in Senegal ein unglaublich wertvolles Gut. Eine Banane kostet ungefähr gleich viel wie bei uns, allerdings verdienen manche Menschen nur bis zu einem Euro pro Tag, der aber für mehrere Personen reichen muss. Vergleicht man das mit durchschnittlichem Einkommen in Österreich ist das, als würde ein Kilo Bananen bei uns 100 Euro kosten.