Beruf hat Vorrang: Paul Schwärzler verlässt Hard

Lange Zeit konnte Paul das Handballspielen im Leistungssport und sein Bachelorstudium miteinander verbinden und parallel absolvieren. Das ab Herbst anstehende Masterstudium Maschinenbau bringt nun eine neue Intensität mit sich, auf die sich Schwärzler von Beginn an voll und ganz fokussieren möchte. „Es erwartet mich ein umfangreiches und aufwendiges Masterstudium, auf das ich mich ab Herbst konzentrieren möchte. Neben dem Profihandballsport bleibt einfach zu wenig Zeit dafür, um mich mit diesen Projekten zu befassen, die mich auch sehr interessieren. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, mich nach sieben Jahren aus dem Leistungssport zurückzuziehen und mich auf das Studium und meine Berufsausbildung zu konzentrieren“, so Paul Schwärzler .

„Es war eine wirklich schöne Zeit hier in Hard. Die gemeinsamen Erlebnisse mit meinen Mannschaftskameraden von der u14 bis hin zur ersten Mannschaft haben mich als Mensch geprägt und werde ich nie vergessen. Allein der Sprung in die Kampfmannschaft war ein riesen Schritt für mich, wenn man so wie ich als Jugendlicher mit 16 Jahren zu den erwachsenen Spielern dazustoßt. Auch das Handballerische, was ich hier lernen durfte, kann mir niemand mehr nehmen“, betont Paul.