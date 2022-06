Berührender Circus und die Rückkehr des Falken

Das Freudenhaus Lustenau freut sich auf zwei Programmhöhepunkte.

Lustenau. „Die Legende kehrt zurück: Johann Hölzel a.k.a. ‘Falco’“, heißt es Ende Juli im Freudenhaus. Geliebt, gehasst, vergöttert und auch verrissen. Falco zählt zu den umstrittensten Pop-Ikonen und ist bis heute aus der internationalen Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken. Nico Raschner und seine Band tauchen Ende Juli ein in Falcos musikalischen Kosmos, in die hymnische Welt der „Munich Girls“, des Punkers Amadeus, der „Helden von Heute“ und anderer Ereignisse. „FALCO! INTO THE LIGHT“ ergänzt am 21. Juli das Freudenhaus-Programm. „Tickets zum neuen Programmpunkt sind ab 17. Juni erhältlich“, betont Freudenhaus-Gastgeber Roman Zöhrer.

Doch zuvor darf sich das Freudenhaus-Publikum auf ein anderes Highlight in der beliebten Lustenauer Kulturstätte freuen. Von 22. bis 25. Juni ist mit C!RCA eine der weltweit führenden Performance-Kompanien des neuen Circus im Freudenhaus. „C!RCA konzentriert sich alleinig auf die Kunst: Shows, die die Grenzen der Zirkusform überschreiten, die Grenzen zwischen Bewegung, Tanz, Theater und Zirkus verwischen und dennoch ein besonderes und einzigartiges Erlebnis sind und die das Herz, den Geist und die Seele bewegen“, so Lisa Marie-Berkmann vom Freudenhaus-Team in Vorfreude. Vier Tage lang erforschen die hoch qualifizierten Akrobaten die physischen Grenzen des Körpers in Lustenau und machen in einer spannenden Performance die Verletzlichkeit des Menschen sichtbar und regen die Besucherinnen und Besucher an, über Vertrauensfragen, Lasten, die man trägt und physische und emotionale Stärke nachzudenken.