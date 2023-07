Berührende Abschiedsmatinée in der Rheintalischen Musikschule

Mit der Überschrift „Die Zeit ist gekommen“ lud die langjährige Violinlehrerin Rozalia Röczey zum letzten Vorspielkonzert ihrer Schützlinge.

Lustenau „Man plant lange, doch oft kommt es anders“, so begann Rozalia Röczey, die seit 27 Jahren an der Musikschule in Lustenau unterrichtet, ihre kleine Ansprache. Aus gesundheitlichen Gründen muss die engagierte Lehrperson, die zuvor schon zwanzig Jahre in ihrer Heimat Ungarn unterrichtet hat, nun kürzertreten. Das Vorspiel am Sonntagvormittag wurde zu einem wundervollen Konzert mit vielen bewegenden Momenten.