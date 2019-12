Berührend und musikalisch

Der Singkreis Silbertal lud zu einer musikalischen Herbergssuche in die Pfarrkirche

Zu einer ganz besonderen Adventfeier lud der Singkreis Silbertal am vergangenen Samstag Abend alle Interessierten. Die Herbergssuche wurde vom Kindersingkreis sowie dem Silbertaler Chörle unter der Leitung von Ursula Erhard perfekt in Szene gesetzt. Neben bekannten Weihnachtsliedern gab es auch Musikstücke von Florin Erhard, die das Herz der Besucher rührten. Doch auch lustige Szenen, die zum Schmunzeln anregten – gestaltet vom Kindersingkreis – gab es an diesem Abend zu sehen und zu hören.