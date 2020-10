Bernd Schmidle neuer HSC Headcoach

Der ehemalige VEU Profi und Euroligachampion kehrt als Cheftrainer der ersten Mannschaft zurück in die Nibelungenstadt.

Hohenems . Kurz vor dem Saisonstart in die neue Super League Meisterschaft können die Emser mit Bernd Schmidle ein bekanntes Gesicht zurückholen. Der gebürtige Bludenzer wird die Steinböcke in die neue Saison führen und freut sich auf die Herausforderung.

Bernd Schmidle konnte als Spieler mit der VEU in den 90er Jahren alles gewinnen, was es zu gewinnen gab. „Mit der VEU habe ich vom Euroligasieg bis zu den Hausdurchsuchungen alles mitgemacht. Aber alles in allem war es eine schöne Karriere und hat Spaß gemacht. Ich war für die Mannschaft immer ein wichtiger Part und für die Gegner teils unangenehm“, bilanziert der heute 47-jährige seine aktive Karriere. 2017 wechselte der Wahlwälder dann erstmals nach Hohenems und sicherte sich gleich im ersten Jahr als Trainer des Vorarlbergliga Teams den Meistertitel in der VEHL und als Spieler den Eliteligatitel.