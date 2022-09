Bernarda Gisinger: „Der Mensch ist eine wunderliche Kuriosität“

Mark Twain als BriefeschreiberDo, 22. September, 19.00 Uhr, im Vereinshaus Lauterach, Hofsteigstraße 5, Eintrittspreis: € 9,-, Tickets: www.laendleticket.at, Veranstalter: Marktgemeinde Lauterach

Wer kennt sie nicht, die Romane „Die Abenteuer Tom Sawyers“ und „Abenteuer und Fahrten des Huckleberry Finn“. Nicht so bekannt ist die Wandlung des amerikanischen Schriftstellers vom Humoristen zum pessimistischen Satiriker. Die Entdeckung Mark Twains als Briefeschreiber ließ lange auf sich warten. Erst 1967, also 57 Jahre nach seinem Tod, gaben seine Erben die Sammlung „Die Briefe Satans von der Erde“ zur Veröffentlichung frei: Der Teufel hat sich auf die Erde begeben und schreibt seinen Freunden in der Unterwelt seine ganz persönlichen Eindrücke – über die Menschen, das irdische Dasein und das Leben im Allgemeinen. Dabei nimmt er sich kein Blatt vor den Mund. Eine Lesung von Bernarda Gisinger, die Dietmar Hartmann mit Songs u.a. von Elvis Presley, Bruce Springsteen und Jerry Lee Lewis begleitet.