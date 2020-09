Berlins Großairport öffnet ohne große Party: "Wir machen einfach auf"

Wegen der jahrelangen Verzögerungen plant der Berliner Airportchef Engelbert Lütke Daldrup zur bevorstehenden Eröffnung des neuen Großflughafens keine große Feier. Durch die Probleme beim Bau des BER seien Berlin und ganz Deutschland zur "Lachnummer" geworden.

"Wir deutschen Ingenieure haben uns geschämt", sagte der Manager am Dienstag in Berlin. Auch die Kostensteigerung von rund 2,7 Milliarden auf knapp sechs Milliarden Euro sei nicht akzeptabel.

Spatenstich 2006 - Eröffnung 2011 verschoben

Flughafen Tegel schließt am 8. November

So dürfte die Zahl der Passagiere in Berlin im kommenden Winterhalbjahr auf ein Viertel der üblichen Größe sinken. "Wir befürchten, dass wir bis 2024 brauchen werden, um wieder das Niveau vor der Krise des Jahres 2019 zu erreichen." In diesem Jahr werde die Passagierzahl an den Flughäfen Tegel und Schönefeld insgesamt auf rund zehn Millionen einbrechen - von 36 Millionen 2019. Der vor allem bei Westberlinern beliebte Innenstadtflughafen Tegel soll am 8. November schließen, Schönefeld wird als Terminal 5 in den BER integriert.