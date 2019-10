Bericht über den „Stern der Hoffnung“

Seit vielen Jahren engagiert sich eine Gruppe aus Nenzing für die Arbeit von Prof. DDr. Peter Eicher in Brasilien und Benin. Am kommenden Wochenende ist er nun zu Gast in Nenzing, um über die aktuelle Situation vor Ort sowie den Einsatz der Spenden zu berichten.

Dabei übernimmt er bei den Gottesdiensten am Samstag, 26. Oktober, um 19 Uhr in der Nenzinger Pfarrkirche sowie am Sonntag, 27. Oktober, in Nenzing und Gurtis die Predigteinsätze. Nach der Vorabendmesse am Samstag berichtet Peter Eicher Interessierten im Sitzungszimmer im Pfarrheim ebenfalls von seinen Hilfseinsätzen.