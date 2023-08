Bericht über angeblichen Petry-Post - RTL trennt sich von Moderator

Der Privatsender RTL trennt sich von "Explosiv"-Moderator Maurice Gajda. RTL News beende fristlos die Zusammenarbeit mit dem freien Reporter und Moderator, teilte RTL Deutschland am Freitag in Köln mit.

"Schwere Verfehlung"

RTL teilte nun mit, die internen Überprüfungen zu dem Beitrag für das Boulevard-Magazin "Explosiv Weekend" vom 5. August hätten "schwere Verfehlungen" bei der Erstellung des Berichts ergeben, die mit den journalistischen Grundsätzen und Richtlinien des Hauses unvereinbar seien. "Zudem konnte bei den weitreichenden Prüfungen bisher auch keinerlei Hinweis darauf gefunden werden, dass es den in dem Beitrag nachgebauten Tweet so jemals gegeben hat." In dem Beitrag war eine nachgebaute Grafik im Look eines Posts zu sehen.