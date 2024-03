Bergung des Dampfschiffs "Säntis" aus Bodensee beginnt

Nach 90 Jahren auf dem Grund des Bodensees wird das Dampfschiff "Säntis" geborgen. Ein Verein hat die komplexe Aufgabe übernommen, das Schiff aus 210 Metern Tiefe zu heben.

Zeitplan der Bergungsmission

Die Mission beginnt im März mit der Vorbereitung der Bergeplattform und dem Durchspülen der Leinen unter dem Wrack. Vom 18. bis zum 31. März wird täglich an dem Projekt gearbeitet. Ab dem 25. März ist geplant, das Schiff auf 12 Meter Tiefe zu heben. Taucher werden am 13. und 14. April Hebesäcke am Kiel anbringen. Die endgültige Bergung an die Oberfläche ist für den 17. April vorgesehen, mit einem Ausweichtermin am 18. April, sollte das Wetter nicht mitspielen.